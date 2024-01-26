“رايحة على فين ياسجاير تاني”.. شركة الشرقية للدخان توضح الزيادة في أسعار السجائر .. سجاير هتولع !!

تعتبر السجائر من المنتجات التي يزداد الطلب عليها ويتم استهلاكها بشكل دائم، ولذلك يصل عدد المبالغ التي يتم الانفاق عليها إلى مليارات الجنيهات، كما تتفاوت أسعارها بين الحين والآخر، وبالأخص في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، وغلو الحياة المعيشية في البلاد، حيث تم تداول بعض الأنباء عن زيادة في أسعار السجائر، مما أدى إلى قيام شركة الشرقية للدخان في مصر بالإعلان عن أسعار السجائر الحقيقة في شهر يناير الحالي من عام 2024.

الزيادة في أسعار السجائر

صرحت شركة الشرقية للدخان، والتي تقع تحت إشراف السيد إبراهيم الإمبابي، وهو يشغل منصب رئيس هيئة شعبة الدخان في الصناعات، حيث أوضح سيادته حقيقة الزيادة في أسعار السجائر، حيث أشار أن الشركة من جانبها لم تقم بأي زيادة في أسعار السجائر، وإنما أوضح أن الزيادة التي تحدث في أسعار السجائر هي من قبل التجار المعنيين بالأمر، وفي الأخير حذر سيادته التجار من أي تلاعب في أسعار السجائر، مؤكداً أن أي شخص سيثبت عليه بيع السجائر بمبلغ لم تخصصه الشركة فسيتم محاسبته قانوناً.

أسعار عبوات السجائر في شهر يناير 2024

كما أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن أسعار عبوات السجائر الحقيقة وهي كالتالي: