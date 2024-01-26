التسجيل في منفعة دعم دخل الأسر سلطنة عمان 2024 spf.gov.om عبر صندوق الحماية الاجتماعية

أعلن صندوق الحماية الاجتماعية عن بدء التسجيل لمنفعة دعم دخل الأسر، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر العمانية المحتاجة ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة العمانية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتهدف منفعة دعم دخل الأسر إلى توفير دخل شهري للأسر العمانية المحتاجة، وذلك من خلال حساب الفارق بين المستوى المستهدف للدخل (الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة × 115 ريال عماني) ومجموع دخل الأسرة.

منفعة دعم دخل الأسر بسلطنة عمان 2024

ويمكن للأسر الحاصلة على بطاقة الضمان الاجتماعي التسجيل في هذه المنحة، وذلك من خلال منافذ الخدمة في جميع محافظات سلطنة عمان وبذلك، تساهم هذه المنحة في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة، وتوفير حياة كريمة لجميع أفرادها، يعتمد استحقاق منفعة دعم دخل الأسر على مدى فقر الأسرة، حيث يُصرف مبلغ شهري للأسر التي لا يتجاوز دخلها الحد الأدنى المحدد، والذي يُحسب بضرب مربع الجذر لعدد أفراد الأسرة في 115 ريال عماني.

التسجيل في منفعه دخل الاسرة سلطنه عمان

يمكن للأسر العمانية الاستفادة من منفعة دعم دخل الأسر، والتي تقدمها الحكومة العمانية للأسر العمانية الفقيرة، وذلك من خلال التسجيل في إحدى طريقتين: