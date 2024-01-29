هـٰنْا رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | افتٰح اسماء المشمولين الوجبة السابعة pdf موقع وزارة العمل mosla gov iq

خلال الساعات الاخيرة تزايد البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية وذلك بعد اقتراب الاعلان عن كشوفات اسماء المستفيدين من الوجبة السابعة، حيث تترقب آلاف الاسر موعد ظهور المشمولين بالرعاية الاجتماعية والذي تعتمد عليه الكثير من المواطنين، حيث إن هذا البرنامج موجه لشريحة كبيرة الراغبين في الحصول على الدعم من أجل تحسين الاوضاع في ظل ارتفاع الأسعار مع الموجة الاقتصادية الصعبة ومحاولة عيش حياة كريمة، ولقد صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية امكانية الاستعلام عن المقبولين عبر منصة مظلتي الالكترونية، ولهذا نقدم اليكم الشروط المطلوبة للقبول وكيفية الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

صرح السيد أحمد الاسدي وزير الشؤون الاجتماعية أنه تقدم أكثر من 300 ألف اسرة للحصول على الدفعة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية الذي توفره الحكومة للمواطنين الأكثر احتياجا والفئات المحتاجة، وجاري حاليا العمل على فرز ومراجعة الطلبات المقدمة حيث أنجزت الوزارة ما يقارب 90% منها ومن المتوقع الاعلان عن المقبولين خلال الايام المقبلة قبل نهاية شهر يناير، ولقد وضعت الحكومة عدة شروط لابد من توافرها حتى تتمكن من الحصول على الدعم ويتمثل فيما يلي:

يجب ان يكون الشخص المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل حدودها.

ليس لديه أي عقارات او اصول ذات قيمة عالية او انشطة تجارية.

السن لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

لايقل عدد الافراد بالاسرة عن 4 أفراد.

الالتزام بكافة الضوابط التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية مع ارفاق كافة المستندات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن بكل سهولة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والاخيرة من خلال اتباع الخطوات التالية: