لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الاول 2023 مديرية التربية والتعليم

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تنشر في الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، والتي كانت قد بدأت منذ انتهاء الامتحانات في 25 يناير ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على توفير الراحة للطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الاول

تستعد مديرية التربية والتعليم بالغربية، لإعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تنشر خلال الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية، برقم الجلوس وأوضحت المديرية أن أعمال التصحيح والمراجعة جارية على قدم وساق، وأنها ستبذل قصارى جهدها لنشر النتائج في أقرب وقت ممكن وأعربت المديرية عن ثقتها في سير العملية التعليمية بشكل سليم، وتمنت لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، وأن ينال جميع الطلاب درجاتهم المستحقة، وأن يحققوا أحلامهم وتطلعاتهم وأكدت المديرية أن جميع أعمال التصحيح والمراجعة تتم بدقة وموضوعية، وأنه لا مجال للغش أو التلاعب في النتائج وطالبت المديرية جميع الطلاب وأولياء الأمور، بالصبر والانتظار، حتى يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ونشر النتائج رسميًا.

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