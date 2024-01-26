تابع أجدد الأحداث الرياضية.. تردد قناة دبي الرياضية 2024 في كل الأقمار الصناعية

أصبح تردد قناة دبي الرياضية 2024 واحد من أهم المواضيع التي يبحث عنها الملايين في الوطني العربي وذلك لمتابعة أجدد الأخبار الرياضية ولمشاهدة عدد من مباريات كرة القدم المحلية والعالمية كذلك، كما تعرض عدد من المباريات المصرية والعربية التي تلقى اهتمام كبير في الوطني العربي، ولمعرفة تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة تابعوا معنا الفقرات التالية.

تردد قناة دبي الرياضية 2024

تقدم قناة دبي الرياضة باقة من أهم الأخبار الرياضية فهي تقدم عدد من مباريات البطولة الودية المقامة حاليًا في كأس التحدي وغيرها من الأحداث الرياضية على مدار اليوم بالمجان لكل المشاهدين، أما بالنسبة إلى تردد قناة دبي الرياضية الجديد فهو كالتالي:

تردد دبي الرياضية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القناة: دبي الرياضية.

الجودة: HD.

أما تردد دبي الرياضية على الهوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: 12299.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد دبي الرياضية على العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11823.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

جودة hd

تردد دبي على ياه سات

القمر الصناعي: YahSat.

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

الجودة: SD

تدشين البطولة المشتركة بدرع وكأس السوبر الإماراتي القطري في نسختها الأولى #دبي_الرياضية #قطر #الإمارات pic.twitter.com/BlmRXKO6Ki — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 26, 2024

طريقة ضبط تردد القناة على جاهز الريسيفر