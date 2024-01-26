“نزلها دلوقتي”.. تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 Programme National Algeria لمشاهدة مباراة مصر والكونغو في ثمن نهائي كأس امم افريقيا مجانا

تردد قناة الجزائرية الارضية 2024، الالاف من محبي الساحرة المستديرة يبحثون عن تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 لمشاهدة مباراة مصر والكونغو في ثمن نهائي كأس امم افريقيا، بعدما أعلنت قناة الجزائرية الارضية عن نقلها لمباراة مصر القادمة مساء الاحد القادم بشكل مجاني وذلك عبر صفحتها الرسمية، واليكم طريقة تنزيل واستقبال تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 على النايل سات، فتابعونا.

تردد قناة الجزائرية الارضية 2024

يتزايد البحث الآن حول تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 الناقلة لمباراة مصر والكونغو، حيث كشفت القناة الجزائرية الارضية خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنها ستنقل المباراة بتقنية عالية الوضوح FULL HD على القناة الأولى الجزائرية يوم الأحد في تمام الساعة 21:00 حسب توقيتها المحلي لتنافس بذلك قنوات بي ان سبورت، ويترقب الجماهير مشاهدة تلك المباراة الحاسمة وسيتأهل الفائز يتأهل للدور نصف النهائي، والآن مع تردد القناة الجزائرية الارضية 2024 على نايل سات:

– القمر الصناعي: النايل سات

– التردد: 11680

– الاستقطاب: عمودي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية

والآن مع خطوات وطريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى اعدادات جهاز الريسيفر، بعد اتباع الخطوات السابقة وتنزيل القناة.

اكتب في خانة Biss الرمز السري الخاص بالقناة وهو إما 0000 أو 1111.

اكتب شفرة القناة وهي : 1100001100000000.

وتعد قناة الجزائرية الارضية واحدة من أهم القنوات الرياضية إذ حصلت على حقوق بث بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023، ومنها مباراة الافتتاح ومبارة النهائي وبعض المباريات الأخرى من بينها مباريات مصر، على أن تنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو على شاشة تلك القناة قي الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والساعة 12:00 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.