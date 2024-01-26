هــذا ملفات أسماء نقل النفوس العراق 2024 الوجبة الاخيرة وزارة الداخلية في عموم المحافظات العراقية

خلال الساعات الاخيرة تزايد البحث عن أسماء نقل النفوس العراق 2024 الوجبة الاخيرة بجميع محافظات العراق، حيث تقوم وزارة الداخلية العراقية حاليا بمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين وفحص الكشوفات تمهيدا لاعلان أسماء المقبولين بالدفعة الأخيرة، ومن المقرر أن نقل النفوس خلال دفعة يناير المقبلة سوف تشمل كثير من المواطنين، لذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد الاعلان عن نقل النفوس بواسطة وزارة الداخلية والشروط المطلوبة للقبول وهذا ما نقدمه لكم خلال سطور المقال فتابعوا معنا.

موعد ظهور أسماء نقل النفوس العراق 2024 الوجبة الاخيرة

تشير أغلب المصادر إلى أن موعد الاعلان عن المستفيدين من نقل النفوس عبر موقع وزارة الداخلية العراقية مع مطلع شهر فبراير القادم، وذلك بعد اكتمال عمليات المراجعة والتدقيق بواسطة الجهات المختصة ومدى استيفاء الشروط، وهذه الخدمة التي تقدمها الوزارة لمساعدة المواطن في نقل كافة السجلات المدنية عند الانتقال للسكن في محافظة أخرى، وقد استقبلت وزارة الداخلية آلاف الطلبات بعد الاعلان مؤخرا عن دفعة جديدة خلال الشهر الحالي.

الشروط اللازمة للقبول في وجبة نقل النفوس

لقد وضعت وزارة الداخلية المتطلبات اللازمة للافراد الراغبين في تحويل السجلات المدنية بالعراق والشروط لابد من توافرها في المتقدمين حتى يتم قبولهم، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب ان يكون الشخص حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل الحدود بصورة دائمة.

لا يقل عمر صاحب الطلب عن 18 عاما.

تقديم الاوراق والمستندات المطلوبة والجهة التابع لها إذا كان طالبا توفير الاوراق التي تثبت ذلك، وإذا كان موظفا يجب إحضار اثبات موافقة من جهة العمل.

وتوجد عدة اوراق ووثائق لابد من احضارها للحصول على هذه الخدمة وتتمثل فيما يلي:

صورة بطاقة الهوية الوطنية.

صورة عقد الايجار.

صورة من إثبات الاقامة.

صورة الموافقة من المدرسة إذا كان المتقدم طالبا أو من جهة العمل اذا كان موظفا.

خطوات استخراج اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024

يمكن لكافة المواطنين الاستفسار عن اسماء نقل النفوس العراق 2024 الوجبة الاخيرة من خلال اتباع الخطوات التالية: