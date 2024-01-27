اضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

تعد قناة وناسة قناة ترفيهية شاملة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي جميع الأذواق تحظى القناة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهي وجهة أساسية للعديد من الأسر، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي جميع الأذواق كما تبث القناة برامجها باللغة العربية، وهي متوفرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

قناة وناسة الجديدة 2024

تسعى قناة وناسة إلى أن تكون أكثر من مجرد قناة تلفزيونية، بل أن تكون وجهة ترفيهية شاملة لجميع أفراد الأسرة حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي جميع الأذواق، منها:

مجموعة متنوعة من البرامج الموسيقية، بما في ذلك الأغاني العربية الحديثة والقديمة، وبرامج المواهب الموسيقية، وبرامج البرامج الحوارية مع الفنانين والمغنين.

كما تعرض القناة مجموعة متنوعة من الفيديوهات الموسيقية، بما في ذلك الفيديوهات العربية والعالمية، وبرامج الفيديوهات الترفيهية والكوميدية.

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج للأطفال، بما في ذلك برامج الرسوم المتحركة، وبرامج التعليم والترفيه.

وتستهدف القناة أيضًا الشباب، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي اهتماماتهم، بما في ذلك برامج الموضة والجمال، وبرامج الرياضة والألعاب، وبرامج الدراما والكوميديا.

تردد قناة وناسة

ثبث قناة وناسة برامجها باللغة العربية، وهي متوفرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والقرن الأفريقي يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي بدر 4 ونايل سات 102.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح: الخطا ⅚.

الجودة:SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات