عاجل.. موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأولى 2023/2024 ورابط الاستعلام

من أكثر المواضيع التي تثير الاهتمام حالياً في جمهورية مصر العربية هي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأولى 2023/2024، حيث يترقب الطلاب وأولياء الامور النتيجة بفارغ الصبر وسط حالة من القلق والتوتر، حيث تعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية من أهم النتائج في مسيرة الطالب التعليمية، فعليها يتم تحديد مستقبل الطالب في مرحلة التعليم الثانوي، وسوف نستعرض عليكم متابعينا الكرام الآن موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول ورابط الاستعلام عنها.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023/2024

بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي اختباراتهم في جميع محافظات الجمهورية اعتباراً من يوم 17 يناير 2024 واستمرت حتى 24 يناير 2024، وبدأت على الفور أعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى تعلن النتيجة أمام الطلاب في أقرب وقت ممكن، ومن المقرر أن تعلن النتيجة رسمياً عقب الانتهاء من كل تلك الأعمال واعتماد النتيجة وسترفع عبر موقع الوزارة الرسمي أو عبر بوابة التعليم الأساسي، وبكل سهولة يستخرج الطالب النتيجة من البيت دون الحاجة للنزول للمدارس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المحافظات

بعد الإعلان بشكل رسمي عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي يمكن بكل سهولة للطالب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة أون لاين من محافظة القاهرة التي تعتبر أكبر محافظات الجمهورية، وهذا من خلال الخطوات التالية: