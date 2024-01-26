“مظلتي وجبة سابعة” PDF استخراج كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 موقع وزارة العمل molsa.gov.iq

أصبحت الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الداعمة للعديد من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، حتى أن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها الكثير من الأشخاص، هذا وأن الجميع في حالة انتظار كبيرة حول إصدار الوجبة السابعة التي من المتوقع أن يتم إطلاقها في الأيام القليلة المقبلة.

عرض كشوفات الرعاية الإجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة ما زالت قيد عملية التصحيح والمراجعة لجميع الطلبات التي ترغب في الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، حتى أنه من المتوقع إصدار الوجبة السابعة في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يتم الإنتهاء من مراجعة باقي الطلبات، وانهاء الدراسة الميدانية للعديد من المتقدمين، راغبي الحصول على المساعدات التي تقدمها حكومة العراق.

استخراج كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الكشف عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة سابعة، كما يلي:-