نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع المحافظات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 برقم الجلوس

أنهى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظات مصر المختلفة يوم أمس امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد أيام من التعب والإجهاد، ليترقب الجميع موعد ظهور النتائج، خاصة وأنها مرحلة مهمة في حياة الطلاب تحدد مسارهم التعليمي المستقبلي وبينما ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائجهم، تتواصل أعمال التصحيح ورصد الدرجات في مختلف المحافظات، وذلك بدقة وحرص شديدين، حتى يتم إعلان النتائج بكل شفافية ونزاهة وبحسب تصريحات المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه من المتوقع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكامل.

نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع المحافظات

تواصلت عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات المصرية، وذلك بدقة وإحكام، لضمان حصول كل طالب على حقه من الدرجات وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية، أن عمليات التصحيح تتم بمشاركة نخبة من المعلمين المتخصصين، وأن النتائج سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التصحيح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم جلوس الطالب من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.