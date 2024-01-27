نتيجة ثالثة إعدادي 2024|| الآن موعد الإعلان عن نتيجة الشهدة الإعدادية بمحافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول ورابط الاستعلام

من أكثر الأسئلة التي تترد على ألسنة الكثيرون وعبر محركات البحث في جمهورية العربية هو موعد نتيجة الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023/2024 وتحديداً في محافظة الجيزة، التي تعتبر من أكبر المحافظات في مصر وبها عدد كبير من طلاب الإعدادية، حيث بدأ الطلاب في المحافظة الاختبارات يوم 17 يناير 2024 واستمرت الاختبارات حتى 24 يناير الجاري، وحيث أدى 200 ألف و85 طالباً اختبارات ثالثة إعدادي على مستوى المحافظة، وجميعهم يترقبون النتيجة بفارغ الصبر للاطمئنان على نتيجة ومجهودهم في المذاكرة والدراسة، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم موعد ظهور نتيجة ثالثة إعدادي في الجيزة ورابط الاستعلام.

نتيجة ثالثة إعدادي 2024

في الوقت الحالي أصبحت نتيجة ثالثة إعدادي محل اهتمام الألاف من الطلاب والطالبات، فالجميع من الطلاب وأولياء الأمور يعيشون حالة من القلق والتوتر الشديد في انتظار النتيجة لمعرفة المجموع الذي يحصل عليه الطالب ويرهله للدخول للمرحلة الثانوية، وفي محافظة الجيزة تتم حالياً أعمال التصحيح لأوراق الإجابات ورصد الدرجات والمراجعة، والتي تتم من قبل لجان مخصصة من جانب مديرية التربية والتعليم بالجبزة، والتي شددت على المصححين اتباع الدقة العالية والشفافية حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات، ومن المقرر أن تعلن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من أعمال الكنترول.

رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

مرت فترة الاختبارات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة بكل سهولة ويسر دون أي معوقات وانتهوا الطلاب من الاختبارات بسلام وبدأت عمليات التصحيح والمراجعة على الفور حتى تعلن النتيجة في أقرب وقت ممكن أمام الطلاب، وبعد ظهورها يمكن للطلاب استخراج النتيجة بكل سهولة أون لاين من البيت عبر موقع بوابة التعليم الأساسي، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: