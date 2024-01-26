تردد قناة المغربية الأرضية الجديد 2024 على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات

قناة المغربية الأرضية من أشهر القنوات التي تتميز بتغطية جميع الأحداث الرياضية أو معظمها داخل المغرب وخارجها لذلك القناة تحظي بمتابعة العديد من عشاق الرياضة خاصتا عشاق الساحرة المستديرة، ويكثر البحث عن تردد قناة المغربية الأرضية في هذه الآونة لمتابعة بطولة الأمم الإفريقية والتي تنفرد قناة المغربية الأرضية بإذاعتها من بين العديد من القنوات الأخرى، ومن خلال الأسطر التالية نذكر تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات وطريقة ضبطه على جهاز الاستقبال.

تردد قناة المغربية الأرضية على القمر الصناعي العرب سات

لكي تقوم بضبط قناة المغربية آلأرضية على جهاز الاستقبال الخاص بك ومتابعتها، ومتابعة ما تعرضه القناة من أحداث رياضية على مستوى العالم، فقم بإضافة التردد التالي إلى جهاز الاستقبال الخاص بك:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة المغربية الأرضية على القمر الصناعي النايل سات

شهاد قناة المغربية الأرضية على القمر الصناعي النايل سات من خلال إضافة التردد التالي إلى جهاز الاستقبال:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11515.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

صفقة تصحيح الخطأ: 4/3.

طريقة ضبط قناة المغربية الأرضية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط قناة المغربية الأرضية على جهاز الاستقبال ومتابعة ما تقدمه القناة من أحداث رياضية عبر العالم، من خلال اتباع الخطوات التالية:

من جهاز التحكم عن بعد اضغط على زر القائمة. اختر من القائمة الضبط الهوائي للقنوات. اضغط على إضافة ترددات جديدة. أضف التردد حسب نوع القمر الذي حددته، كما هو موضح بالفقرة السابق. اضغط بحث.

احفظ الإعدادات، وتابع القناة على تلفازك.