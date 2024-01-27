اضبط تردد قناة المغربية الرياضية TNT لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 ببلاش

من أكثر الترددات التي يزداد البحث عنها بشكل كبير حالياً هو تردد قناة المغربية الرياضية، وهي من أشهر القنوات في المنطقة العربية والتي تنقل عبر شاشتها مباريات الكثير من البطولات والدوريات المحلية والعالمية، وتمتلك القناة قاعدة جماهيرية كبيرة لكونها من القنوات التي تنقل الأحداث الرياضية لحظة بلحظة، وحالياً تنقل القناة عبر شاشتها بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها عدد من المنتخبات الأفريقية، وسوف نتعرف معاً الآن عن التردد الجديد الخاص بقناة المغربية الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة.

قناة المغربية الرياضية

تعتبر قناة المغربية الرياضية من أكبر المنصات الرياضية في الوطن العربي، والتي تتميز عن غيرها بتوفير تغطية شاملة ومتميزة لكرة القدم، وهذا سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وتسعى القناة دائما لتوفير المحتوى الرياضي الذي يحتاج له المشاهد لفهم الاحداث الرياضية، بجانب إلى استوديوهات تحليلية لكل المباريات من قبل أفضل المحللين حيث يناقشون كل الأحداث التي تحدث في المباريات، كما أنها تستعرض مجموعة متميزة من البرامج الرياضية المختلفة على مدار اليوم.

تردد قناة المغربية الرياضية TNT على النايل سات

يهتم الكثيرون من عشاق ومحبي كرة القدم الافريقية لمعرفة تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات، هذا لأجل مشاهدة ممتعة لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كل ما عليكم هو ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم بالبيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11618.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد أخر قناة المغرب الرياضية على النايل سات

التردد: 11569.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 9500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة المغربية الرياضية على eutelsat 21B

التردد: 11617.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة الرياضية المغربية على هوت بيرد

التردد: 10873.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

وبتلك الترددات يمكنكم ضبط تردد قناة المغربية الرياضية لمشاهدة ممتعة لكل مباريات البطولة الأفريقية المقامة حالياً بالمجان من أي مكان بالوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.