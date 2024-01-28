هــذا رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الاول بالاسم فقط موقع وزارة التربية والتعليم كُـل المدارس

من النتائج المهمة بالنسبة للطلبة وأولياء أمورهم نتيجة الصف الثاني الثانوي، حيث أنه أصبح من السهل الاستعلام عن موعد ظهور النتائج والحصول عليها بكل سهولة إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث بدأ الطلاب في أداء الامتحانات يوم السبت الموافق 13 من شهر يناير، والتي تم الانتهاء منها في يوم 24 من شهر يناير 2024، وذلك لكل من شعبة العلمي وشعبة الأدبي.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي

يتم الإعلان عن موعد النتيجة ورفعها على الموقع الخاص بالوزارة لتيسير الحصول عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق ثم رصد الدرجات ورفعها على الموقع، حيث أنه تم الانتهاء من الامتحانات في 24 يناير 2024، وذلك وفق جداول معينة خاصة بكل محافظة على حدى.

بعد الانتهاء من فترة الامتحان الخاصة بالفصل الدراسي الأول واخد إجازة قصيرة لمدة حوالي أسبوعين، يتم العودة للدراسة وبدأ الفصل الدراسي الثاني في كافة المدارس، وذلك يوم 10 فبراير 2024 وذلك لفترة دراسية تستمر لمدة تبلغ حوالي ثلاثة أشهر ومن ثم يختتم العام الدراسي الحالي في شهر يونيو 2024.

الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي بالاسم

أتاحت الوزارة إمكانية الحصول على النتيجة إلكترونيا بكل سهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة وذلك عن طريق عدة خطوات: