مواصفات هاتف اوبو فايند إن Oppo Find N3

تعمل شركة اوبو في كل إصداراتها على منافسة أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم وذلك من خلال إصدارها لأحدث الهواتف بتقنيات متطورة ومواصفات عالية الجودة، كما أن التصميمات الخارجية للهواتف تتميز بأشكال فريدة ومختلفة لتتناسب مع جميع الأذواق، وبعد أن أعلنت شركة أوبو عن أحدث إصداراتها وهو هاتف Oppp Find N3، مما دعا عدد كبير من محبي هواتف أوبو في التساؤل عن مواصفات الجهاز، لذلك سوف نقوم بتوضيح مواصفاته لكم بالتفصيل في السطور التالية.

مواصفات هاتف Oppo Find N3

الجديد بعد أن أعلنت شركة أوبو عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية ازدادت التساؤلات حول مواصفات الجهاز الشكلية والتقنية، لذلك سوف نوضح لكم تلك المواصفات من خلال السطور الآتية:

اسم الجهاز Oppo Find N3 حجم الشاشة 7.82 بوصة نوع الشاشة OLED معدل تحديث الشاشة 120 هرتز درجة السطوع 2800 شمعة

اسم المعالج سناب دراجون 8 جين 2 الكاميرا الخلفية 48+48+46 ميجا بيكسل وزن الجهاز 239 جرام للجلد أو 245 جرام للزجاج الرامات 12 أو 16 جيجا بايت

مميزات هاتف Oppp Find N3

يأتي هاتف أوبو فايند إن الجديد بالعديد من المميزات، لذلك يجب علينا أن نوضحها لكم تلك، وتلك المميزات هي أن الهاتف:

يأتي بشاشة من نوع OLED القابلة للطي كما أنها بدقة 2k وتدعم تقنية LTPO و Doblly Vision.

كما أن المعالج ثماني النواة سناب دراجون وبدقة 4 نانومتر.

يأتي الهاتف بذاكرة رام كبيرة من نوع LPDDR5X.

مع الخيار في الذاكرة الداخلية بين 512 جيجابايت أو 1 تيرا بايت.

حجم البطارية في الهاتف ليثيوم بسعة 4805 مللي أمبير وغير قابلة للإزالة وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 واط.

الكاميرا الأمامية للشاشة الداخلية 20 ميجا بيكسل أما الشاشة الخارجية 32 ميجا بيكسل.

يأتي اهاتف بألوان أسود وأخضر وذهبي وأحمر.

عيوب هاتف Oppo Find N3

رغم المميزات الكثيرة الموجودة في الهاتف إلا أن هناك بعض العيوب التي يجدر بنا أن نوضح لكم، ومن هذه العيوب: