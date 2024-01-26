رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الفصل الدراسي الاول

مع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية في 24 شهر يناير، بدأت حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور، انتظارًا لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2023. وقد علمنا أن الكنترولات المسؤولة عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بدأت أعمال التصحيح والرصد، وبعد ذلك يتم تسليم الكشوف الخاصة بالنتيجة لجميع مديريات المحافظة ومن المقرر أن يقوم محافظ الشرقية باعتماد النتائج قبل بداية الترم الثاني، ليتم رفعها على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، وتسليمها للمدارس ليتم إعلانها للطلاب.

نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في محافظة الشرقية الاستعلام عن نتائجهم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت على جهازك.

اكتب عنوان البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية في شريط العناوين.

سوف يظهر لك الرابط اضغط عليه

اضغط على أيقونة “النتائج”.

اختر “الشهادة الاعدادية”.

أدخل رقم جلوسك في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على زر “عرض النتيجة”.

وسوف تظهر لك النتيجة الخاصة بك، والتي تتضمن درجاتك في كل مادة، والمجموع الكلي، والنسبة المئوية، والترتيب على مستوى المحافظة.

كما يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع نتيجة نت حيث يمكن من خلاله الاطلاع علي الشهادة الاعدادية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول

تحصل طلاب الصف الثالث الإعدادي في الترم الأول على 140 درجة مقسمة على ستة مواد هي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم.