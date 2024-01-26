اعـرف الطريقة الصح للتقديم + وظائف البريد المصري 2024 بمرتبات شهرية مجزية للشباب والبنات “قدم النهـارده

يزيد معدل البحث عن وظائف البريد المصري 2024 من قبل العديد من المواطنين لمعرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري، وذلك عقب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفر 900 وظيفة شاغرة في البريد المصري والتعرف على كافة الشروط المطلوبة، كافة التفاصيل فى التقرير التالى.

كيفية التقديم في وظائف البريد المصري

يمكن للمواطنين التقديم في وظائف البريد المصري إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية.

قم بإنشاء حساب جديد في البوابة.

اختيار الوظيفة المتقدم لها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

إضغط على زر (تقديم).

شروط التقديم فى وظائف البريد المصري 2024

حددت هيئة البريد المصرى عدة شروط للمتقدمين لوظائف البريد المصري 2024، والتي تضمنت التالى:

أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعاً بالجنسية المصرية. ألا يزيد سن المتقدم لوظائف البريد عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان. أن يكون التقدير العام للمتقدم «جيد» على الأقل. كذلك أن يكون المتقدم لوظائف البريد حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها. ألا يكون المتقدم لمسابقة البريد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم إعادة اعتباره. المتقدم لمسابقة البريد قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمض على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل. أن يجتاز لمسابقة البريد الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة. يسدد لمسابقة البريد 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة».

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصرى

يجب أن تكون جميع المستندات أصلية ملونة ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا، وتشمل ما يلي: