الدعم المباشر الاجتماعي المغرب .. يد العون التي تنقذ الأسر الأشد احتياجا .. تعرف على طريقة التسجيل

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المغرب، يلعب الدعم الاجتماعي جزءًا مهمًا في مساعدة الأسر على تحسين المعيشة، حيث تم إطلاق الدعم المباشر من الملك محمد السادس وذلك بهدف تقديم الدعم للأسر الأكثر عرضة للتأثر بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقد أنشأ البرنامَج على مجموعة من الشروط والمعايير التي تضمن التوزيع العادل على جميع الأسر الفقيرة في المغرب أو الأشد احتياجًا.

طريقة التسجيل في الدعم المباشر في المغرب 2024

للاشتراك في الدعم الاجتماعي المباشر ASD والحصول عليه، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة الدعم المالي المباشر.

إنشاء حساب جديد على المنصة، وذلك بإدخال البيانات المطلوبة.

تعبئة استمارة الطلب، والتي تشتمل على المعلومات الخاصة بالأسرة.

تحميل الوثائق التالية:

البطاقة الوطنية للتعريف.

السفر إلى الولايات المتحدة.

كلمة الميلاد.

عقد الطلاق أو الطلاق أو الشرط.

معدل الإقامة.

كشف الحساب بنكي.

إرسال الطلب بالضغط على زر “إرسال” لتقديم الطلب.

بعد مراجعة الطلب والتأكد من الاستحقاق يتم مراسلتك من قبل القائمين على الدعم.

شروط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر ASD

للتسجيل في الدعم المباشر ASD لابد من أن تستوفي جميع الشروط والمعايير التي وضعها القائمون على البرنامَج، والتي تشتمل على ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم مسجل في السجل الاجتماعي الموحد.

أن يكون رب الأسرة المتقدم للدعم مواطنًا مغربيًا.

كما يشترط تسجيل المتقدم في السجل الوطني.

أن يكون المتقدم مقيمًا في المغرب بشكل دائم.

كما يجب أن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة وهم: محدودي الدخل، ذوي الإعاقة الذهنية، أو ذوي الإعاقة الجسدية، أو الحسية، أو غيرها.

عند استكمال هذه الشروط ويكون الدعم يقبل التسجيل لدفعات جديدة يمكنك التسجيل من خلال اتباع الخطوات السابقة.