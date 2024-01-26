Pdf تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق عبر لينك منصة مظلتي بحث

تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة هي أهم الأمور التي تشغل بال الأسر الأكثر فقرًا بالعراق، لذلك قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتجهيز لبدء نشر الكشوفات بشكل إلكتروني على منصة مظلتي وموقع الوزارة الرسمي الموجود على شبكة الإنترنت.

تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة تهم جميع المتقدمين الذين يأملون أن يتم اختيار أسمائهم ضمن المستفيدين للدعم المادي المقدم من برنامج الرعاية الاجتماعية، لذلك سنوضح طريقة البحث عن الاسم بشكل إلكتروني كما يلي:

في البداية لا بد من الدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية ، أو من خلال منصة مظلتي.

، أو من خلال منصة مظلتي. الذهاب إلى قسم”كشوفات المستحقين للدعم”.

إدخال الاسم رباعي في الحقل المخصص.

إدراج رقم الهوية الوطنية في الخانة المحددة.

اضغط على أيقونة”الاستعلام”.

ومن ثم قم بتحميل الملف على جوالك لتتمكن من البحث عن اسمك عند إعلان الوزارة بشكل رسمي على نزول الدعم.

تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الجديدة أعلن مصدر مسؤول داخل وزارة العمل والشؤون السيد أحمد الأسدي أن الوزارة تقوم بإعداد قوائم بأسماء المستحقين للدعم، وذلك استعدادًا لنشرها بشكل إلكتروني على المنصات الرسمية المعلن عنها من قبل الوزارة، وأضاف أحمد الأسدي أن فور تنزيل الكشوفات سيتم صرف المبالغ المالية إلى الأشخاص التي كان اسمهم ضمن هذه القوائم، وهذا بالطبع بعدما توفرت لديهم الشروط التي حددتها الوزارة وقاموا بإرسال كافة الوثائق التي تثبت أهليتهم في الحصول على دعم برامج الرعاية الاجتماعية، كما نعلم جيدًا أن هناك الكثير من الأسر داخل الأراضي العراقية تعاني من عدم القدرة على شراء متطلبات الحياة الأساسية، وأيضًا تعاني من الفقر بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها العراق، لذلك ترغب في الحصول على هذا الدعم وتأمل أن يتم ضمها ضمن هذه الأسر.