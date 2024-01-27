رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

يزداد البحث من قبل الكثير من المواطنين في العراق عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، والخاصة بشهر يناير والتي من المقرر الإعلان عنها قريباً جداً، فبرنامج الرعاية واحدة من أهم برامج الدعم في العراق والتي وفرته الحكومة العراقية لمساعدة المواطنين الاكثر احتياجاً للدعم للتغلب على الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يسيطر على الدولة بأكملها، وخلال السطور التالية سوف نستعرض عليكم الآن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

بالتزامن مع ازدياد البحث من قبل المواطنين في العراق عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، فقد أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن يمكن لكل المواطنين الاستعلام عن أسمائهم من خلال منصة مظلتي التابعة للوزارة بالخطوات التالية:

التوجه المباشر عبر منصة مظلتي.

اختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية.

اختيار أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

يتم تحديج رقم الوجبة السابعة المستعلم عنها.

تحديد المحافظة الذي ينتمي لها المستعلم.

إدخال البيانات الخاصة بالمواطن.

الضغط على كلمة تحميل كشوف المشمولين.

على الفور سيتم تحميل الكشوفات ويمكنكم الاستعلام عن أسمك من بين الاسماء.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق عن الشروط لتي يجب توافرها في الراغبين الحصول على الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط تتمثل في التالي: