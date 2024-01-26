كيفية ضبط تردد قناة وناسة للأطفال علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

قناة وناسة هي قناة تلفزيونية عربية موجهة للأطفال والعائلة، وتُعد واحدة من القنوات الرائدة في مجال البرمجة الهادفة للأطفال في العالم العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تستهدف الفئة العمرية للأطفال، للاطلاع علي كيفية ضبط التردد الرسمي لقناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات تابع الفقرات التالية للمقالة.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة وناسة للأطفال على التلفزيون، يمكنك اتباع الخطوات التالية باستخدام جهاز استقبال القنوات أو جهاز التلفاز:

البحث اليدوي: ابحث عن زر الإعدادات أو القنوات على جهاز التلفاز أو جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر البحث اليدوي أو ضبط القنوات يدويًا.

ابدأ البحث اليدوي عن القنوات وانتظر حتى يكتمل البحث.

عند الانتهاء، يجب أن تظهر قناة وناسة في قائمة القنوات المكتشفة.

البحث الآلي: ابحث عن زر الإعدادات أو القنوات على جهاز التلفاز أو جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر البحث الآلي أو تنفيذ بحث تلقائي.

انتظر حتى ينتهي الجهاز من بحث القنوات.

بمجرد الانتهاء، يجب أن تظهر قناة وناسة في قائمة القنوات المكتشفة.

إذا كانت القناة موجودة بالفعل:

ابحث عن زر القنوات أو القائمة على جهاز التلفاز أو جهاز الاستقبال الخاص بك.

انتقل إلى قائمة القنوات المتاحة.

ابحث عن قناة وناسة واخترها للمشاهدة.

يرجى ملاحظة أن الخطوات قد تختلف قليلاً اعتمادًا على نوع جهاز التلفاز أو جهاز الاستقبال الذي تستخدمه، إذا كنت تواجه صعوبة في ضبط القناة، يُفضل مراجعة دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على تعليمات محددة أو الاتصال بخدمة العملاء للمساعدة.

تردد قناة وناسة الرسمي علي النايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسه عرب سات