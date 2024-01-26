pdf منصة مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 شهر يناير عبر منصة مظلتي في العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم تصدر حتى تلك اللحظة ولم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عنها، حيث تقوم الحكومة العراقية بتوفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود والبسطاء من أجل توفير حياة كريمة لهم، واليكم خطوات تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المقرر أن تعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا من قبل الجهات المسئولة، حيث تقدم الالاف المواطنين بطلبات بالطريقة المخصصة لذلك من أجل الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهلهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة السابعة 2024 والخاصة بشهر يناير:

على المواطن في البداية الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالضغط على كلمة هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

على المواطن اختيار المحافظة التي يتبع لها المتقدم.

على المواطن كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الآن اضغط على كلمة “استعلام”.

اضغط على كلمة تحميل الكشوف، وسيتم تحميل الملفات بصيغة pdf.

قم بفتح الملف والبحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

لابد من توافر شروط معينة في الشخص المتقدم للحصول على الدعم ختى يكون من بين المشمولين بالرعاية: