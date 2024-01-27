استعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية

كثر البحث في هذه الفترة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، والتي يفصلنا عن إعلان الوجبة السابعة والأخيرة حاليًا فترة قليلة، وذلك في حرص وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية على تقديم المساعدة للأسر محدودة الدخل، وقد تقد لهذه الوجبة ما يقرب من نصف مليون أسرة يجب على الوزارة مراجعة كافة أوارقهم والتأكد من استحقاقهم للدعم قبل أن تعلين عن ظهور الوجبة الحالية.

موعد الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أصبح الآن الكثيرون من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق يبحثون ويترقبون موعد الإعلان عن الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية، والتي لم يبق عليها سوى فترة وجيزة، حيث قد أنهت الوزارة مراجعة ما يقرب من 90% من الأوراق المقدمة من الأسر للحصول على برنامَج الرعاية، والتي قد قرب عددهم على النصف مليون أسرة، كما يمكن الاستعلام عن الوجبة بمجرد ظهورها عبر موقع وزارة العمل، أو منصة مظتي كما سنبين في الفَقَرة التالية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن لجميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع وزارة العمل عند إعلان الوزارة عن ظهور نتيجة الوجبة الحالية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية. بعد الدخول إلى موقع الوزارة وكتابة الرمز المرئي اضغط على برامج الحماية الاجتماعية. يطلب من اختيار الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وهي الوجبة السابعة. الآن عليك بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، ثم اضغط استعلام.

يظهر أمامك أسماء المشمولين بالوجبة الحالية حال ظهورها.