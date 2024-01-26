رابط رسمي.. جميع قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024 عبر منصة مظلتي والرعاية

طرحت الوزارة التي تهتم بالشؤون الاجتماعية في العراق رابط يمكن من خلال معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024، حيث تعد الرعاية الإجتماعية واحدة من صور الدعم الذي تقدمه للحكومة العراقية للمواطنين، وذلك من أجل أن يكونوا قادرين على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها العراق في الوقت الحالي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024

يسعى عدد كبير من المواطنين في العراق إلى معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024، حيث قامت الحكومة العراقية بالكشف عن الأسماء الخاصة بالوجبة الأخيرة من الوجبات التي تقدم الحكومة الدعم من خلالها لجميع المواطنين الذين يحتاجون للدعم في العراق، ويتم الاستعلام عن أسماء من يتم شمولهم في الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية وذلك خلال الوجبة الأخيرة من خلال الخطوات الآتية:

فتح الموقع الخاص بالوزارة المسؤولة عن شؤون العمل في العراق، أو فتح منصة مظلتي .

القيام بتسجيل اسم المتقدم الذي يريد الاستفادة من الرعاية الإجتماعية إضافة إلى الرقم الذي يثبت هويته.

تحديد الوجبة الأخيرة من الوجبات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

اختيار الدفعة المراد الاستعلام عن أسماء المشمولين فيها.

تسجيل كافة البيانات الخاصة بصاحب الطلب.

النقر على تبويب البحث عن النتائج الخاصة بالوجبة الأخيرة.

الانتظار حتى يتم ظهور الكشوفات التي تحتوي على أسماء من يتم شمولهم خلال الوجبة الأخيرة التابعة للرعاية الاجتماعية.

يتم تحميل الكشوفات والإطلاع عليها.

الفئات التي يتم شمولها من الرعاية الإجتماعية

قامت الحكومة العراقية بتحديد الفئات التي تستحق أن يتم شمولها بالدعم الذي يتم تقديمه خلال الرعاية الإجتماعية، وهذه الفئات تكون هي الأكثر احتياجًا بين المواطنين في العراق، وهذه الفئات هي: