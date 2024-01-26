بدون تشويش وبجودة HD.. استقبل الآن عبر جهازك تردد قناة بوكس موفيز Box movies الجديد 2024 لمشاهدة أجمل الأفلام والمسلسلات الأجنبية

بفضل المحتوى المميز الذي تقوم بتقديمه قناة بوكس موفيز نجد أنها استطاعت أن تحظى بالاهتمام من قبل الكثير من محبي الأفلام وعشاق الدراما الأجنبية كون تلك القناة تقوم بعرض باقة متنوعة ومتجدد،ة من الأفلام والمسلسلات الأجنبية وهي قناة فضائية مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، ونجد أنها تقدم محتواها من الأفلام على مدار الساعة دون أي تشويش وبجودة تقنية عالية وهي HD، في هذا الموضوع نذكر لكم أحدث تردد للقناة تابعونا.

تردد قناة بوكس موفيز 2024

الآن باتت قناة بوكس موفيز إحدى أشهر قنوات الأفلام الأجنبية على القمر الصناعي نايل سات ونجد أن هذه القناة تحظى بشهرة كبيرة جدا خاصة في الدول العربية، ونجد أن جميع الأفلام التي تقوم بتقديمها هي مترجمة باللغة العربية، وتقدم هذه القناة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام الأجنبية لكبرى نجوم هوليود، وقد تم افتتاح هذه القناة لأول مرة في عام 2008 ومنذ هذا التوقيت وقد حصدت جماهيرية واسعة وإليكم تردد القناة على النايل سات:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11607.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

دقة الجودة : HD.

خطوات تنزيل قناة بوكس موفيز

يمكن الآن بكل سهولة أن نقوم بتحميل قناة بوكس موفيز على جهاز الاستقبال الخاص بنا لمشاهدة مجموعة مميزة من الأفلام الأجنبية المترجمة وهذا بشكل مجاني تماما ودون الحاجة لدفع اشتراك شهري، فقط علينا أن نقوم بإتباع خطوات سهلة وسريعة على الترتيب وقد جاءت على النحو التالي: