اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد برقم الجلوس فقط الترم الاول 2024 كل المدارس

ينشغل الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد بعد الانتهاء من أداء الامتحانات لتحديد مصيرهم التعليمي المستقبلي، ولقد اعلنت وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بورسعيد، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 اليوم الخميس، بعد اعتمادها من المحافظ، ولتفاصيل اكثر تابعوا معنا المقال التالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

قام محافظ بورسعيد اللواء “عادل الغضبان”، اليوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول بنسبة نجاح بلغت 75.4%، وسيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد خلال الدقائق القليلة القادمة، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال إدخال رقم الجلوس واتباع الخطوات كما يلى:

قم بتسجيل الدخول على نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد.

ثم قم بالضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

اخيرا قم بالضغط علي كلمة استعلام أو بحث لمعرفة النتيجة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024

توجد توزيعة لدرجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2024 الترم الأول فقد كان توزيع الدرجات كالتالى:

مادة اللغة العربية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة العربية 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة العربية هو 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

مادة الرياضيات: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الدراسات الأجتماعية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الدراسات الأجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة العلوم 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة.

المجموع الكلي للمواد التي تضاف للمجموع في الفصل الدراسي الأول 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و 140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي للعام الدراسي هو 280 درجة.