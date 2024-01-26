pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وخطوات الاستعلام عبر منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقعها الرسمي، حيث أتاحت الحكومة العراقية إمكانية الاستعلام عن الأسماء المستحقة لذلك الدعم المادي الذي تقدمه الدولة من أجل إعانة الفقراء محدودي الدخل من خلال المنصة الإلكترونية مظلتي، وبحسب ما أعلنته الجهات المختصة فإن قيمة صرف هذه المنحة قد وصلت إلى 46768 أسرة تقريباً.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أطلقت وزارة العمل العراقية منصة مظلتي من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لشهر يناير، حيث تسعى الحكومة وجميع العاملين فيها على تلبية احتياجات المواطنين وخاصة الأسر الفقيرة وذلك بتوجيهات من صاحب القرار، فمن هذا المنطلق قامت الحكومة بطرح العديد من البرامج التنموية التي من ضمنها هذا البرنامج إذ يهدف البرنامج إلى الإعلاء بالمستوى المعيشي للمواطن العراقي ومنحه حياة كريمة وأكثر آدمية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024

تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن العراقي محدود الدخل، لذا قامت بإطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية لدعم الفقراء، ومن خلال اتباع التعليمات التالية ستتمكن من الاستعلام عن الأسماء المستحقة لهذا الدعم:

الانتقال إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

يمكن التسجيل أيضا عبر منصة مظلتي .

كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

النقر على أيقونة الوجبة الأخيرة.

تحديد الوجبة والدفعة المراد الاستعلام عنها.

ادخال جميع البيانات الخاصة بالمتقدم.

الضغط على تبويب بحث.

الانتظار قليلا حتى ظهور كشوفات الأسماء المستحقة للدعم.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

حددت الجهات المختصة الشروط اللازم توافرها في المتقدم حتى يتسنى له الاستفادة من هذه المنحة، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: