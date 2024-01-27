موقع نتيجة نت.. لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 عبر موقعها الرسمي، حيث انتهى طلاب المرحلة الإبتدائية من أداء امتحانات منتصف العام خلال الأسابيع الماضية، فلقد استمر طلاب الصف السادس الإبتدائي في خوض اختباراتهم لمدة 15 يوماً، وعلى صعيد آخر قامت الإدارة التعليمية ببدء أعمال تصحيح أوراق الإجابات وتجميع الدرجات عقب انتهاء الطلبة من تأدية الامتحانات فوراً وعلى أن يتم إعلانها خلال الساعات المقبلة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

صرحت الجهات المختصة المتمثلة في وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 لمحافظة القاهرة بشكل رسمي خلال اليوم، وذلك من خلال البوابة الرسمية التي أطلقتها الوزارة باستخدام رقم جلوس الطالب واسمه، أما بالنسبة لباقي محافظات الجمهورية فإنه تم كشف نتائج جميع مراحل النقل في كافة المدارس، وفي غضون لحظات سيتم رفعها على الموقع الرسمي التابع للوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر رقم الجلوس

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة إلكترونية تمكن ولي الأمر من معرفة الدرجات النهائية لإبنه من غير الاضطرار للذهاب إلى مقر المدرسة، ولكي يتم إجراء ذلك يلزم اتباع التالي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم .

تحديد خيار نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول.

اختيار المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها، وهي الصف السادس الإبتدائي.

تحديد خيار الفصل الدراسي الأول.

تسجيل بيانات الطالب بشكل صحيح.

أخيرا النقر على تبويب عرض النتيجة، ومن ثم الانتظار قليلا حتى ظهور النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث أكدت الجهات المسؤولة على نجاح سير عملية الاختبارات وانتهائها بدون أي شكاوى من أولياء الأمور والطلاب، كما شددت على أن أعمال التصحيح تتم وفق مبدأ النزاهة والشفافية، وذلك حرصا على مستقبل الأبناء.