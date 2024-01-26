ساعات فقط على الظهور “طريقة الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الابتدائية 2024 ترم اول”

الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الابتدائية 2024 ترم اول تزايدت عمليات البحث على محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، حيث يبحث العديد من طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم عن نتائج الفصل الدراسي الأول باستخدام رقم الجلوس والاسم، يأتي هذا الاهتمام بعد انتهاء طلاب الصف السادس من أداء امتحانات الشهادة الابتدائية في بعض محافظات مصر.

الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الابتدائية 2024 ترم اول

توضح بوابة نتائج التعليم الأساسي أنه سيتم تشغيل رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول في محافظة القاهرة فور اعتمادها من محافظ القاهرة، يأتي ذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والكونترول في مختلف اللجان، وتجهيز كشوفات النتائج لعرضها في جميع المدارس بعد اعتمادها رسميا.

رابط نتيجة طلاب الشهادة الابتدائية الترم الاول 2024

للوصول إلى نتائج الشهادة الابتدائية 2024 في جميع المحافظات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

· قم بزيارة رابط بوابة التعليم الأساسي الرسمي.

· اختر “نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 الدور الأول”.

· قم بإدخال الاسم الخاص بك.

· أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

· بعد ذلك، انقر على أيقونة “عرض نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 الدور الأول”.

· ستتم عرض نتيجتك بعد النقر على الزر، ويمكنك الاحتفاظ بنسخة من النتيجة للاطلاع عليها فيما بعد.

نتيجة طلاب الشهادة الابتدائية الترم الاول 2024

أصبحت النتائج الان متاحة بنظام التقدير بأربعة ألوان تعكس مستوى أداء الطلاب في الامتحانات

· اللون الأزرق: يعبر عن تقدير متميز، حيث يشير إلى أن معدل تحصيل الطالب يتراوح بين 85% و100%، مما يدل على تفوق الطالب وارتفاع مستواه.

· اللون الأخضر: يعكس المستوى المتوسط لأداء الطلاب، حيث يحصل الطالب على تقدير يتراوح بين 65% و85%، ويتطلب من الطلاب وأسرهم بذل مزيد من الجهود لتحقيق التفوق.

· اللون الأصفر: يشير إلى أن النسبة المئوية للطالب تتراوح بين 50% و65%، وهذا يدل على ضرورة العناية بالمعرفة والمهارات لدى الطالب، حيث يعتبر مستواه ضعيفا.

· اللون الأحمر: يدل على أن مستوى الطالب منخفض جدا، حيث لم يحصل على نسبة تزيد عن 50% وتتراوح نسبة الطلاب الحاصلين على هذا التقدير بين صفر و50%.