رسميًا تمديد مدة إجازة الترم الاول 2024 لهذه الصفوف الدراسية!! .. أعرف الكلام على ايه

يثير قرب إجازة منتصف العام استفسارات واسعة بين أولياء الأمور حيث يتساءلون عن الموعد المحدد منقولة وزارة التربية والتعليم والفني للفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024 نسعى لتزويدكم بأحدث المعلومات حينما تعلن الوزارة هذا الموعد الهام لكافة المراحل الدراسية في المدارس الرسمية واللغات.

مدة إجازة الترم الاول 2024

أطلقت وزارة التربية والتعليم والفني بداية منتصف العام للعام الدراسي2023-2024 اعتبارا من 27يناير 2024 حتي10 فبراير القادم ممتدة لمدة 15 يوميا وفي اعقاب هذه الفترة سينطلق الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية في جميع المدارس مما يجسد استعدادنا لمواصلة الرحلة التعليمية بحماس والتفاني.

الخريطة الزمنية للعام الراسي2024

مع انطلاق يوم السبت الموافق 30ديسمبر ينطلق الفصل الدراسي الأول للطلاب ويأتي ذلك قبل ان يستقر إيقافه يوم الخميس الموافق 25يناير 2024 في 9 يناير 2024 تشهد صفوف النقل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول بينما تبدأ نفس التاريخ بامتحانات صفوف النقل في المدارس التعليم الفني يختم هذا الفصل بانطلاق إجازة نصف العام باعتبار من يوم السبت الموافق 27يناير2024 في خبر رسمي اكدت وزارة التعليم والفني موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي 2023-2024 حيث تنطلق الاجازة اعتبارا من27 يناير 2024 لمدة 15يوما وتلبية بداية الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف المراحل التعليمية كما من المتوقع ان تكون نتائج الترم الأول متاحة للطلاب حسب استكمال عملية التصحيح في المدارس مع التنبيه ان المدارس ذات كثافة عداديه قد تأخذ وقتا طويلا لإعلان النتائج الترم الأول