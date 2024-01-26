تبكير تاريخ صرف تموين شهر فبراير 2024 + زيادة نصيب الفرد إلى 100 جنية بشكل رسمي

تاريخ صرف تموين شهر فبراير 2024في شهر فبراير 2024، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية صرف السلع التموينية لصالح المواطنين المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، تتم هذه العملية عبر شبكة تضم حوالي 40 ألف منفذ تمويني في جميع مناطق البلاد بهدف تلبية احتياجات ما يقرب من 64 مليون مواطن، ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا البرنامج الى أكثر من 3 مليارات جنيه شهريا، ما يعادل تقريبا 37 مليار جنيه سنويا.

تاريخ صرف تموين شهر فبراير 2024

وفقا للمصادر في وزارة التموين، فقد تم تحديد موعد بدء صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2024 ليكون يوم الخميس، الموافق 1 فبراير 2024، حيث من المقرر أن تتواصل عمليات صرف السلع طوال أيام الشهر بدون انقطاع.

قائمة أسعار السلع التموينية 2024