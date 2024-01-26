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تبكير تاريخ صرف تموين شهر فبراير 2024 + زيادة نصيب الفرد إلى 100 جنية بشكل رسمي
تاريخ صرف تموين شهر فبراير 2024في شهر فبراير 2024، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية صرف السلع التموينية لصالح المواطنين المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، تتم هذه العملية عبر شبكة تضم حوالي 40 ألف منفذ تمويني في جميع مناطق البلاد بهدف تلبية احتياجات ما يقرب من 64 مليون مواطن، ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا البرنامج الى أكثر من 3 مليارات جنيه شهريا، ما يعادل تقريبا 37 مليار جنيه سنويا.
تاريخ صرف تموين شهر فبراير 2024
وفقا للمصادر في وزارة التموين، فقد تم تحديد موعد بدء صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2024 ليكون يوم الخميس، الموافق 1 فبراير 2024، حيث من المقرر أن تتواصل عمليات صرف السلع طوال أيام الشهر بدون انقطاع.
قائمة أسعار السلع التموينية 2024
- صابون الغسيل (125 جرام): 3 جنيهات.
- صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.
- العدس المجروش (500 جرام): 21 جنية.
- زيت الخليط (800 مللي): 30 جنيه.
- الشاي الناعم (40 جرام): 5 جنيهات.
- سكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلو.
- دقيق المعبأ (ورقي أو بلاستيك): 18 جنيه للكيلو.
- المكرونة (800 جرام): 13 جنيه.
- المكرونة (400 جرام): 6.5 جنيه.
- اللبن الجاف (125 جرام): 25.5 جنيه.
- التونة المفتتة (140 جرام): 18 جنيه.
- خل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.
- كيس ملح الطعام (300 جرام): 1.25 جنيه.
- بار الحلاوة الطحينية السادة (40 جرام): 3 جنيهات.
- كيس سائل غسيل الأواني (80 جرام): 3 جنيهات.
- بسكويت يويوز السادة: 1.5 جنيه.
- بسكويت يويوز ويفر الأنواع: 2.75 جنيه.