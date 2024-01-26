هل تردد اون تايم سبورت 2024 يذيع مباراة منتخب مصر ضد الكونغو؟!! .. تعرف على القنوات الناقلة

يتسم بالأهمية الفائقة حيث يظهر كواحد من أبرز الترددات في العالم القنوات الرياضية تشتهر القناة ببث مجموعة واسعة من البطولات الرياضية مما يجعلها محط انظار مختلف شرائح المجتمع بالإضافة الى ذلك تقدم اون تيم اسبورت برامج تحليلية فريدة بمشاركة نجوم الرياضة البارزين في العالم العربي.

تردد اون تايم سبورت 2024

يشير التردد الي ان القناة المتاحة كقناة مجانية يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات والعرب سات مما يجعلها خيارا متاحا لجميع عشاق الرياضة ذلك القناة ذات الوجه الشعبي والاستقبال الممتاز يفضل مراجعة موقع القناة أو البحث عبر الإنترنت للتحقق من الترددات قبل الضبط.

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات:

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة اون تايم سبورت على العرب سات:

التردد:12379

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

هل قناة اون تايم سبورت تنقل المباريات مصر في أمم افريقيا؟

خلافا للتوقعات لم تقم قناة اون تايم سبورت بنقل أي من مباريات منتخب مصر في الجولات الأخيرة سواء كانت موزنبيق او غانا او غيرها من المباريات ولم يتم اصادر أي بيان رسمي يفيد بان القناة ستنقل المباريات بشكل رسمي فيما يتعلق بنقل المباراة يظل بي ان سبورت الافريقية هي الناقل الرسمي الذي امتلك حقوق نقل وبث جميع مباريات المنتخب الوطني في البطولات الافريقية وتأتي قناة اون تايم اسبورت الصدارة بينهم.