جميع القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو 2024 في كأس امم افريقيا

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو منتخب مصر تأهل للدور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بعد فوزه بثلاث مباريات في دور المجموعات، ومن المقرر أن يواجه منتخب الكونغو في هذا الدور، يبحث الكثيرون عن القناة التي ستنقل مباراة مصر والكونغو مجانا على النايل سات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو

من المتوقع أن يفقد منتخب مصر لكرة القدم نجما جديدا بعد إصابة لاعبه إمام عاشور خلال تدريب المنتخب اليوم، تعرض عاشور لإصابة في الرأس، وقد تم التعامل معه على الفور من قبل الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، تم نقل اللاعب إلى المستشفى حيث خضع لجميع الفحوصات الطبية وتأكدت إصابته بارتجاج في المخ، حالته الان مستقرة وسيبقى تحت الملاحظة الطبية في المستشفى لمدة 24 ساعة.

توقيت مباراة مصر والكونغو في بطولة الأمم الأفريقية

يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، ستشهد مواجهة مثيرة بين منتخب مصر ومنتخب جمهورية الكونغو في دور الستة عشر من بطولة الأمم الأفريقية، يطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، يحتضن استاد لوران بوكو أحداث هذه المواجهة المثيرة التي ستنقل مباشرة عبر القناة الأرضية الجزائرية المفتوحة، مما يتيح للمشجعين فرصة متابعة أحداث اللقاء على شاشاتهم بكل راحة ومتعة.

القنوات الناقلة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تردد قنوات بي إن سبورت على النايل سات

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بين سبورت 2

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بين سبورت 3

التردد: 12245.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة بين سبورت 4