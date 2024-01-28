بدون حك.. فكرة جهنمية لتنظيف طاسة القلي المحروقة في خمس دقائق جربيها ولن تندمي ابدا

ازداد البحث خلال الفترة السابقة عن طرق تنظيف طاسة القلي المحروقة فهي من المشاكل التي تواجه ربات المنزل ويصعب عليهن حلها بشتى الطرق، إلا أن يوجد عدد من الوصفات والخطوات السهلة التي يمكن إتباعها لإزالة الدهون المحروقة من طاسات القلي المختلفة للاستفادة منها من جديد دون وجود مشكلة تعيق استخدامها، ومن خلال متابعة مقالنا سوف تتعرفين على تلك الطرق والوصفات بشكل مفصل.

تنظيف طاسة القلي المحروقة

الجدير بالذكر أن تنظيف طاسة القلي المحروقة يصعب في الكثير من الأحيان، إلا أننا نوفر لكِ عدد من الخطوات التي تساعدك في حل تلك المشكلة، وإعادة استخدام الطاسات لديكِ مرة أخرى عن طريق استخدام ملح الليمون، وتكون كما يلي:

ماء.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة من ملح الليمون كبيرة.

ملعقة من الكركادية الجاف كبيرة.

طريقة التنظيف

يتم مزج جميع المكونات السابقة في قدر كبير ومن ثم يتم تركه على النار. عند الوصول إلى مرحلة الغليان يتم وضع الطاسة بها ويلزم أن يتم رفعها كل 15 دقيقة حتى يتم إزالة الدهون منها. يتم تكرار الخطوة السابقة حتى يتم إزالة جميع الدهون تمامًا من الطاسة وتعود لامعة مرة أخرى. قومي في النهاية بغسل الطاسة باستخدام صابون غسيل الأطباق ويتم شطفها جيدًا.

طريقة أخرى لتنظيف الطاسات المحروقة

يوجد أيضًا طرق أخرى لتنظيف هذه الطاسات التي تعرضت إلى الحرق باستخدام بيكربونات الصوديوم، من خلال استخدام المكونات الآتية:

ماء.

ملعقة من ملح الليمون كبيرة.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم كبيرة.

1/4 كأس من صابون سائل لغسيل الاطباق.

طريقة التنظيف

يتم مزج المكونات السابقة معًا في قدر على النار. عند غليان المزيج يتم رفعه من النار ومن ثم نترك الطاسة بها لمدة ساعة أو أكثر لكي يسهل تنظيفها. يتم إزالة الدهون باستخدام السكين أو الملعقة حتى تصير نظيفة تمامًا. يتم غسلها جيدًا بسائل التنظيف ومن ثم شطفها.

ملحوظة يوجد في بعض الطاسات قد تتطلب المزيد من الوقت والجهد لإزالة البقع إذا لم تنجح الخلطة في إزالة البقع بشكل كامل، يمكنك تكرار العملية مرة أخرى أو استخدام معجون البايكنج صودا مع الماء.