اعرف الان.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

بالتزامن مع انتهاء شهر يناير اقترب موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لكافة العاملين بالقطاع الحكومي في الدولة، ووفقا لما أعلنته الجهات المعنية فإنه سيتم إيداع جميع المستحقات المالية بماكينات الصرافة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22 فبراير، على أن تستمر فترة صرف الرواتب الشهرية 5 أيام، ومن المقرر أن تنتهي في يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير لعام 2024.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بعد الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية، وبناء على ما تم تصريحه فإنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين تبعا للدرجة الوظيفية التي يشغلها العامل، ومن المنتظر أن يتم البدء في صرف الرواتب الشهرية داخل 66 هيئة ووزارة حكومية في يوم الخميس الموافق 22 فبراير من هذا العام، على أن يزال الصرف مستمرا حتى يوم الأربعاء الموافق 28 من ذات الشهر.

رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر فبراير 2024

من المؤكد أنه سيتم صرف الرواتب الشهرية خلال الأيام التالية 21,24,25,26,27 من شهر فبراير 2024، على أن يتم صرف المرتبات من خلال ماكينات الصرافة أو البريد المصري أو البنوك الحكومية أو من إحدى منافذ شركة فوري، ولقد جاء جدول رواتب شهر فبراير على النحو الآتي: