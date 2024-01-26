اسمك فيهم “مبروك” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 أخر وجبة

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 في دولة العراق لها أهمية كبيرة للمواطنين الذين يتلقون دعمًا ومساعدات مالية، ويؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على استمرار تقديم الدعم المالي لعدد كبير من المواطنين العراقيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على دعم من برنامج الرعاية الاجتماعية، للحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 في العراق، يمكن للمواطنين متابعة الإعلانات الرسمية التي تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو زيارة الموقع الرسمي للوزارة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم والمساعدات المالية للمواطنين العراقيين، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن البدء في تقديم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024.

للتحقق من إدراج الأفراد ضمن هذه الرعاية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع منصة مظلتي .

. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد الدخول، انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك واضغط على زر “استعلام”.

سيظهر لك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدولة.

لتسهيل البحث، يمكن تحميل كشوفات أسماء المقبولين في برنامج الدعم.

قم بالبحث عن الاسم الذي ترغب في التحقق من وجوده.

في حالة الإدراج، قم بإرسال جميع الأوراق اللازمة للحصول على الدعم المالي.

تأكد من اتباع هذه الخطوات بدقة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الدعم المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.