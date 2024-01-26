استقبال الان تردد قناة كرتون نتورك 2024 على نايل سات وعرب سات كرتون نتورك بالعربيه

تغفل الكثير من الأمهات أن قناة نتورك هي نفسها قناة CN Arabia التي تبث محتواها من الكرتون على القمر الصناعي نايل سات، والمتخصصة في عرض برامج الأطفال المناسبة حتى عمر 6 سنوات، وتقدم لهذه الفئة العمرية النعمة التي يتعلم فيها الطفل كثيرا من المبادئ المسلسلات الكرتونية المسلية والبرامج الترفيهية والفقرات التعليمية، لذلك أحضرنا لكي عزيزتي الأم اليوم تردد قناة كرتون نتورك 2024 على أكثر من قمر صناعي.

تردد قناة كرتون نتورك 2024

تبث قناة كرتون نتورك على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، مجانا طوال أيام الأسبوع وبالتالي يستمتع بها أطفالنا العرب من خلا مشاهدة الفقرات المدبلجة باللغة العربية، وباقي المحتوى من فقرات تعليمية تناسب قدرات الأطفال في هذه المرحلة حيث تعليم الخروف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا أدى إلى انتشار البحث عن تردد قناة كرتون نتورك 2024.

تردد قناة كرتون نتورك على النايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كرتون نتورك على العرب سات.

التردد: 11747.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

بعد ضبط أحد الترددات السابقة على جهاز الاستقبال المنزلي يرجى الإنتباه بأن قناة كرتون نتورك موجودة باسم CN ARABIA على الأجهزة.

فقرات قناة كرتون نتورك 2024

تعرض قناة كرتون نتورك لأطفالنا العديد من البرامج المتنوعة حتى لا يشعر أحد منهم بالملل من تكرار الفقرات، وهذا كان أحد أسباب تعلق الأطفال بالقناة حيث يجدوا الترفيه والتعليم والدراما والرسوم المتحركة، ومن البرامج الشهيرة التالي.