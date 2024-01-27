ماما زعلت من سوسو.. تردد قناة كراميش 2024// نزليها وفرحي اطفالك

العديد من أولياء الأمور يبحثون باستمرار عن تردد قناة كراميش 2024، نظرًا لأنها تُعتبر القناة الفضائية الرائدة في تقديم الأغاني والأناشيد التي تستهوي وتركز انتباه الأطفال في الوطن العربي، تمكنت القناة من جذب اهتمام الأطفال بفضل محتواها الممتع، وأصبح الأطفال يتابعونها بلا ملل.

تردد قناة كراميش 2024

يمكنك تثبيت قناة كراميش بكل سهولة عبر القيام بعدة خطوات بسيطة، إذا لم يتم تنزيل القناة بعد إجراء البحث التلقائي عن القنوات، يمكنك اللجوء إلى خاصية “التثبيت اليدوي”، فيما يلي خطوات التثبيت اليدوي:

قم بالدخول إلى قائمة البحث أو القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر خيار “التثبيت اليدوي” أو “البحث اليدوي”، وهذا يعتمد على نوع جهاز الاستقبال الخاص بك.

أدخل بيانات القناة مثل التردد، والاستقطاب، ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

قم بتأكيد الإعدادات وابدأ عملية البحث.

بعد البحث، ستظهر قناة كراميش في قائمة القنوات المتاحة.

حدد القناة واختر خيار “حفظ” أو “تثبيت” لتأكيد اختيارك.

بالنسبة لتردد قناة كراميش الفضائية، يمكنك استخدام الإعدادات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة كراميش

تعتبر قناة كراميش من بين القنوات المجانية التي تقدم خدمة البث بدون أي تكلفة مالية، مع استمرارية البث على مدار الساعة طوال اليوم، يتسم برنامجها بالهدف الرئيسي من تقديم محتوى هادف يستهدف الأطفال، من خلال توفير مجموعة متنوعة من البرامج، تسعى قناة كراميش إلى تحقيق أهداف متعددة:

التنوع في المحتوى: تقدم قناة كراميش مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والترفيهية، مما يساعد في جذب انتباه الأطفال وتقديم تجربة ترفيهية غنية.

الهدف التربوي: تعتبر القناة شريكًا في العملية التعليمية والتربوية، حيث تقوم بتقديم برامج وأغاني تعزز التعلم وتنمي المهارات لدى الأطفال.

زرع القيم: تسعى قناة كراميش إلى زرع القيم الخاصة بمجتمعاتنا العربية في نفوس الأطفال، مما يسهم في بناء جيل مدرك لجميع جوانب المجتمع.

تنمية المهارات والإدراك: من خلال البرامج والأغاني المقدمة، تساهم القناة في تنمية مهارات وإدراك الطفل العربي بطريقة ملهمة وترفيهية.

تجنب الابتذال: تتجنب قناة كراميش في برامجها استخدام المحتوى الابتذالي، حيث تسعى لتقديم أعمال تلهم الأطفال بشكل إيجابي دون التأثير الضار.

بهذه السمات والأهداف، تظل قناة كراميش خيارًا مفضلًا للأهل الباحثين عن محتوى ترفيهي وتعليمي آمن لأطفالهم.