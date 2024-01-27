ظهرت حالًا عبر رابط نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة الشرقية

رابط نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول من عام 2024، يترقب العديد من طلاب الصف وأولياء الأمور إعلان نتائج هذه الامتحانات حوالي مليون و200 ألف تلميذ شاركوا في هذه الامتحانات، وتقوم المديريات التعليمية حاليًا بتصحيح كراسات الإجابة، ومن المتوقع أن تعلن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول في الفترة القادمة، حيث يعمل الفريق التصحيح بدقة وعناية لضمان النزاهة والعدالة في تقدير أداء الطلاب.

رابط نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024

من المقرر أن تبدأ المديريات التعليمية في إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024 في نهاية الأسبوع المقبل، وسيستمر إعلان النتائج حتى قبل عودة الدراسة في الفصل الثاني في 10 فبراير المقبل.

توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي 2024 تم بحيث تكون مادة اللغة العربية تشكل 40 درجة، الرياضيات 30 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، ومادة العلوم 20 درجة، بمجموع إجمالي للدرجات يبلغ 140.

تهيئ هذه النقاط العامة للطلاب وأولياء الأمور لفهم توجيهات توزيع الدرجات والتحضير للنتائج المقبلة. وفيما يخص إعلان النتائج، يتم ذلك بعد اكتمال عمليات التصحيح والرصد ومراجعة النتائج من قبل المحافظين، وتحمل المديريات المسؤولية في هذا السياق، وشجع الطلاب على متابعة الصفحات الرسمية لمديريات التعليم وموقع وزارة التربية والتعليم للحصول على النتائج بسرعة ودقة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يمكنك ان تطلع على الشهادة الإعدادية الخاصة بك، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التعليم المصرية، ويجب أن يتوافر معكم رقم الجلوس أو اسم الطالب الثلاثي من اجل الحصول على الشهادة او النتيجة الدقيقة.