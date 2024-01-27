ما هو موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024 الجديد!! بعد زيادة 400 جنية للمواطنين

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024 أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر فبراير 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشمل هذا الإعلان أكثر من 11 مليون مواطن في الدولة، حيث يستمر الصرف لمدة 6 أيام متتالية، يذكر أن هذا الإعلان يأتي بعد صرف معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة، ويعد هذا النهج جزءًا من جهود الحكومة لدعم وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024

حسب القانون رقم 148 لسنة 2019 الذي يتعلق بالتأمينات والمعاشات، لا يوجد زيادة في معاشات شهر فبراير 2024، وفقًا لهذا القانون تتم زيادة المعاشات بنسبة 15%، وتكون هذه الزيادة في شهر يوليو من كل عام، إلا إذا صدر قرار جديد يحدد موعدًا آخر.

لذلك فإن صرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير 2024 سيكون وفقًا للمعاش الأساسي دون أي زيادة، ويتوقع أن يبدأ الصرف من يوم الخميس، الأول من فبراير 2024، وسيستمر الصرف على مدى عدة أيام.

ماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024 تشمل:

منافذ شركات فوري.

مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

منافذ الصرف في جميع البنوك العاملة في مصر.

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف وزيادات المعاشات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات.

يُمكن اتباع الخطوات التالية: