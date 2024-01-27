أخيرًا “موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024” ساعات فقط على الصرف

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا يقضي بإحالة الدعوى المرفوعة من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تهدف إلى المطالبة بتدبير الموارد المالية وفرض التزام على الوزارة لصرف الحقوق المالية.

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

أتى هذا القرار كنتيجة لتنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر بخصوص العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وتم تكليف مكتب خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة بفحص الموضوع، حيث قضت المحكمة بتعيين خبير لحساب المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من العلاوات الخمس التي لم تُضاف إلى معاش الأجر المتغير منذ يوليو 1987 وحتى آخر علاوة مستحقة للتسوية.

يسعى الكثيرون من المستفيدين من المعاشات لفهم كيفية الاستفادة من العلاوات الخمس وقيمتها المالية، خاصة بعد تأجيل الدعوى القضائية المتعلقة بها، ويتم تدبير الأموال لصرف هذه العلاوات حتى 20 مارس المقبل، ويأمل الكثيرون في تلقي حقوقهم المالية بموجب هذا القرار القضائي.

وفيما يتعلق بالمستحقين للعلاوات الخمس، يشمل القانون المنظم للعلاوات الخمسة أصحاب المعاشات الذين اعتمدوا على المعاش اعتبارًا من يوليو 1987، والذين لم يحصلوا على كامل مستحقاتهم من العلاوات الخمس، ويمكن للمستحقين الاطلاع على موعد صرف العلاوات الخمس من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

هذا وقد قضت المحكمة برقم الدعوى 37386 لسنة 67 ق، ضد كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.