بعد تعديل الخريطة الزمنية للمرة الثانية “تعرف على موعد بداية الترم التاني 2024”

موعد بداية الترم التاني 2024 في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحقيق تنظيم فعّال للعام الدراسي الحالي، تم تحديد موعد انطلاق الترم الثاني لعام 2024. سيكون هذا الموعد ساريًا لجميع الصفوف في المراحل التعليمية المختلفة، سواء في المدارس الرسمية، الخاصة، أو الرسمية للغات، تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بالجدول الزمني المحدد للعام الدراسي، وهو خطوة ضرورية لتوفير بيئة تعليمية منظمة وفعّالة للطلاب.

موعد بداية الترم التاني 2024

باعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للخريطة الزمنية المخصصة للعام الدراسي الحالي، يعلن أن موعد بداية الترم الثاني لعام 2024 سيكون في اليوم العاشر من شهر فبراير المقبل، يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحسين منظومة التعليم وتوفير بيئة دراسية منظمة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بما في ذلك المدارس الرسمية والخاصة والرسمية للغات.

ستكون إجازة منتصف العام الدراسي للعام 2023/2024 اعتبارًا من يوم 27 يناير الحالي، حيث ستمتد هذه الإجازة لمدة أسبوعين كاملين، لتنتهي في العاشر من فبراير المُقبل، ويتزامن هذا الإجازة مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، بدءًا من الابتدائي وصولاً إلى الثانوي.

وبموجب الخريطة الزمنية المُعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول في التاسع من يناير، بالنسبة لجميع صفوف النقل في المراحل المختلفة، وتتابع الامتحانات مع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في الأول من يونيو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 15 يونيو 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة من قبل الوزارة.