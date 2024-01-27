مبروك مليون مبروك “موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بعد إضافة الزيادة الجديدة”

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 فيما يتعلق بصرف معاشات شهر فبراير 2024، يشير إلى أن البداية المقررة للصرف ستكون يوم الخميس، الموافق 1 فبراير، يثير هذا الأمر استفسارات لدى العديد من أصحاب المعاشات حول إمكانية تبكير عملية الصرف، يرجى العلم أن القرارات المتعلقة بتبكير صرف المعاشات تعتمد على سياسات الجهة التي تدير البرنامج أو الصندوق المسؤول عن صرف هذه المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

تم تبكير صرف مرتبات يناير 2024 للموظفين بناءً على قرار من وزارة المالية، ولكن حتى الآن لم تقم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان الرسمي حول تبكير صرف معاشات يناير، ويظهر أن هناك اهتمامًا واضحًا بتحسين المعاشات في المستقبل، كما أعلن وزير المالية عن التزام الوزارة بتحسين المعاشات خلال عام 2024.

وفيما يتعلق بزيادة المعاشات، أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة في المعاشات اعتبارًا من شهر يناير، حيث ستشمل زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، ويتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه والحد الأقصى إلى 10،080 جنيه.

تستمر غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي في متابعة عملية صرف معاشات يناير 2024، وتشير الأنباء إلى أن هناك انتظامًا في عملية صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، ويتم أيضًا صرف المعاشات لفاقدي بطاقات ميزة من خلال فروع البنك المعني.

في الأيام الأخيرة، شهدت عملية صرف معاش يناير انتظامًا، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن ينتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيهًا بدلاً من 1105 جنيهات، ورُفع الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيهًا بدلاً من 8720 جنيهًا، وقد تم ذلك استنادًا إلى قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يأتي تنفيذًا للقانون رقم 148 لسنة 2019.