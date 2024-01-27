“هنـــا” جدول مباريات كأس امم افريقيا 2024 الدور ال16 والقنوات الناقلة المجانية

جدول مباريات كأس امم افريقيا 2024 الدور ال16 تم حسم مصير عدد كبير من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث حققت تلك الفرق تأهلها إلى دور الستة عشر في المسابقة القارية الرائعة التي تجري في كوت ديفوار، ويشارك في البطولة الكبيرة 24 منتخبًا، تم توزيعهم على ست مجموعات، كل مجموعة تضم أربع فرق، وينتظر أن يتألق اللاعبون على المستوى القاري، حيث سيتم كشف الستار عن الأحداث في 11 فبراير.

جدول مباريات كأس امم افريقيا 2024 الدور ال16

ستشهد منافسات دور الستة عشر في كأس الأمم الإفريقية 2023 على تصاعد حماسي، حيث يتأهل كل من متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات أصحاب المركز الثالث إلى هذا الدور الحاسم الذي يلعب بنظام الإقصاء.

من بين اللقاءات المثيرة المرتقبة في دور الستة عشر، ستكون مواجهة بين مصر وصاحب المركز الثاني من المجموعة السادسة، التي تضم المغرب والكونغو الديموقراطية وتنزانيا وزامبيا، كما سيتقابل منتخب نيجيريا مع الكاميرون في نزال مبكر ومثير للبطولة.

للتحضير لهذه المرحلة المهمة، إليك جدول مباريات دور الستة عشر:

السبت 27 يناير: