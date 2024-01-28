“رجعت أيامك ياأهلي”.. الأهلي يعلن مفاجأة نارية بشأن المهاجم الجديد.. صفقة القرن للأهلي!!

لقد أعلنا محمود الخطيب رئيس إدارة النادي الأهلي بالضرورة القصوى في التعاقد مع عدة مهاجمين مميزين من أجل تقوية أعضاء الفريق الأول، وذلك وفقًا لقرارات المدير الفني السويسري للنادي الأهلي مارسيل كولر، أيضًا يريدون التعاقد مع لاعب آخر محلي وآخر أجنبي في ظل الأوقات التي تراجع فيها النادي الأهلي عن الأداء المطلوب، وبسبب انخفاض أداء صلاح محسن في الأوقات الأخيرة وكذلك تراجع أداء اللاعب أنطوني موديستو الفرنسي في الفريق بسبب عدم تأقلمه مع الفريق، وسوف نقوم بالتوضيح في السطور التالية.

مفاجئة نارية بشان المهاجم الجديد

لقد تم اتخاذ القرار في صفقة المهاجم النيجيري برنيس ماوس، وفي يناير الحالي سيتم التفاوض مع أكاديمية “فورتي فور” وهي المسؤولة عن عملية التسويق للاعب النيجيري، هذا اللاعب عاش في الفترة الأخيرة ضمن صفوف النادي الأهلي فترة للتأقلم مع الفريق، وقد أعجب به الكثير من قادة النادي الأهلي حيث يبلغ سن هذا اللاعب 18 عامًا.

قرار عاجل من بديل محمد الشناوي في النادي الأهلي

لقد تعرض حارس المرمى لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي بالإصابة أثناء مباريات مص ضد فريق الرأس الأخضر، وذلك في مباريات الدورة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وينتهي الموسم الحالي بالنسبة لمحمد الشناوي وقد يغيب بسبب هذه الإصابة لمدة أربعة أشهر، وتم ترشيح محمد بسام ومحمد أبو جبلا لينضم أحدهم إلى حراسة المرمى لنادي الأهلي بدلًا من محمد الشناوي بعد إصابته وذلك لنهاية الموسم، وقد صرح محمد بسام برغبته في الدخول لمرمى النادي الأهلي وأنه لا يوجد لديه إي موانع في الانضمام للنادي، وقد أرسل اللاعب رسالته بالرغبة في الانضمام لصفوف النادي إلى المسؤولين بالنادي الأهلي وذلك لتتم المفاوضات حول ضمه.