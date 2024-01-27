خطوات الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024 بعد إضافة 500 جنية زيادة لكل مواطن “هنـــا”

الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024 تشهد عمليات البحث الأخيرة ازديادًا ملحوظًا من جانب المستحقين الراغبين في معرفة موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة القومية للأمانات الاجتماعية عن تاريخ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، حيث من المقرر أن يتم ذلك في الأول من فبراير 2024، يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتوفير الدعم المالي للمستحقين وتحسين ظروفهم المعيشية، وتم تحديد فترة صرف المعاشات لتستمر على مدار 6 أيام، اعتبارًا من الأول وحتى السادس من فبراير 2024، بهدف ضمان توزيع الإعانات بشكل فعال وفي الوقت المحدد.

الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024

شهدت البحثات الحالية ارتفاعًا في استفسارات المواطنين حول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، حيث قامت وزارة المالية باتخاذ إجراءات فعّالة لتحسين الأوضاع المالية لأكثر من 11 مليون مواطن مصري، وتم تحديد موعد صرف هذه المعاشات ابتداءً من الخميس الموافق 1 فبراير، وذلك على مدار 10 أيام بتوزيعها على شرائح مختلفة من المستحقين، وفي إطار التحسينات، قررت الحكومة زيادة قيمة المعاشات بمقدار 300 جنيه، تلبيةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين الظروف المالية للمواطنين وتعزيز مستوى معيشتهم.

وفي إطار الجهود الحكومية لتحسين أوضاع المستحقين، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه اعتبارًا من يناير 2024، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 10 آلاف جنيه ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه.

للاستعلام عن زيادة المعاشات، يمكن اتباع الخطوات التالية: