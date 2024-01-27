“هنـــا” القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الكونغو 2024 بأعلى جودة مجانًا

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الكونغو 2024 أعلنت القناة الجزائرية المفتوحة عن نقل مباراة مصر والكونغو في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب لاورينت بوكو.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الكونغو 2024

يتطلع الجمهور المصري بكل انتماءاته المختلفة لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني المصري بشكل مجاني، خاصة في ظل إذاعة أحداث البطولة الأفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، التي تعتبر الناقل الحصري للمنطقة.

وقد نجح المنتخب المصري في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاثة نقاط. في المقابل، تأهل المنتخب الكونغولي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

لمتابعة مباراة مصر والكونغو بشكل مجاني، يمكن للمشاهدين في مصر الاستفادة من تردد القناة الجزائرية المفتوحة على الأقمار الصناعية، وينصح بزيارة موقع مصراوي للحصول على التفاصيل الكاملة حول كيفية فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات باستخدام اسم Programme National Algeria.

يمكن للمشاهدين في مصر الاستمتاع بمشاهدة مباراة مصر والكونغو بشكل مجاني عبر القناة الجزائرية الأرضية، وفقًا للتفاصيل التالية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

لتنزيل القناة، يمكن اتباع الخطوات التالية: