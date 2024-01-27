استقبل حالًا تردد قناة ssc  السعودية الرياضية مجانًا .. لمشاهدة مباريات كأس أسيا

تردد قناة ssc أهلاً بك في عالم الترددات الفضائية، حيث تلتقي التكنولوجيا بالترفيه، وتتألق قناة SSC كإحدى الوجهات البارزة في عالم البث التلفزيوني، حيث تقدم تجربة فريدة ومثيرة للمشاهدين، قناة SSC تعتبر وجهة لعشاق المحتوى الترفيهي، حيث يمكنك توقع مزيجًا مثيرًا من البرامج والعروض التي تلبي اهتماماتك. سواء كنت مهتمًا بالأفلام، المسلسلات، الرياضة أو غير ذلك، ستوفر لك قناة SSC تجربة تلفزيونية غنية ومتنوعة، استعد للانغماس في عالم الترفيه الرقمي، حيث تأخذك قناة SSC في رحلة مليئة بالإثارة والمتعة، لذا دعونا نستكشف معًا تفاصيل تردد قناة SSC، التي تضع بين يديك محتوى مميز يلبي تفضيلاتك الترفيهية.

قناة ssc

قناة SSC هي إحدى القنوات التلفزيونية المتخصصة، وتركز بشكل رئيسي على مجالات متعددة تتعلق بالتعليم والاختبارات الخاصة، يعود اسم “SSC” إلى “Staff Selection Commission”، وهي هيئة تابعة لحكومة الهند، تأسست هذه الهيئة بهدف اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في مختلف الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة الهندية.

تعتبر قناة SSC وسيلة هامة لنقل المعلومات حول مختلف الامتحانات والفرص الوظيفية التي تقدمها الحكومة، يتم بث برامج تحضيرية وورش عمل على هذه القناة لمساعدة الطلاب والمتقدمين على فهم متطلبات الاختبارات وزيادة فرص نجاحهم فيها.

بفضل توجيهاتها المحترفة والمعلومات المحددة التي تقدمها بشكل دقيق، تسهم قناة SSC في تحفيز الطلاب والباحثين عن الوظائف الحكومية على تحقيق أهدافهم المهنية، وتعتبر هذه القناة مصدراً هاماً للتحفيز والإرشاد للذين يسعون للمشاركة في اختبارات SSC وتحقيق نجاح مستقبلي في مجال الخدمة الحكومية.

تردد قناة ssc

لمشاهدة قناة SSC 1 HD على النايلسات ومتابعة فعاليات كأس العالم في المملكة العربية السعودية،

يُرجى مراعاة النقاط التالية:

التردد : التردد الخاص بالقناة هو 12523.

معدل الترميز : معدل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب : استقطاب القناة هو عمودي.



يُمكن استقبال بث قنوات SSC من خلال القمر الصناعي بدر سات وفقًا للتفاصيل التالية:

تردد بدر سات : التردد هو 12418.

معدل الترميز بدر سات : معدل الترميز يكون 27500.

استقطاب بدر سات : استقطاب القناة على بدر سات هو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ بدر سات : معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.



يُمكن أيضًا استقبال بث قناة SSC عبر قمر العرب سات، وفقًا للمعلومات التالية: