تحميل pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024  الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

ينتظر الكثير من أفراد الشعب العراقي إعلان الرعاية الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حيث يهدف البرنامج الاجتماعي بتقديم دعم مالي لأفراد الشعب والعائلات محدودي الدخل لمساعدة هؤلاء المواطنين من تحمل أعباء المعيشة، ولكن يجب أن تتوافر بعض الشروط عند استحقاق هذا الدعم، لذلك نوضح لكم في مقالنا أسماء المشمولين.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

بالإضافة إلى أن البرنامج يأتي ضمن إنجازات الحكومة العراقية في ظل الضغوطات الاقتصادية التي يتيحها البرنامج من مبادرة حياة كريمة للشعب العراقي، بهدف تمتع أسر مواطني الشعب بدخل خاص بها طبق عدد أفراد الأسرة، وفي حالة الاستعلام عن معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يجب الدخول على بوابة مظلتي التابعة لوزارة العمل بالعراق.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2024

من خلال خطوات الدخول على منصة الوزارة يستطيع العديد من أفراد الشعب العراقي معرفة أسماء المشمولين والاستعلام عنهم عن طريق:

الدخول إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية من هنا

تحديد برنامج الدعم الاجتماعي.

ثم قم بالنقر على رقم الوجبة المطلوبة.

ثم قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

ثم قم بالبحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

ستظهر أمامك نافذة جديدة.

قم باختيار كشوفات أسماء المشمولين.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة من الاسم ورقم بطاقة الشخص.

ثم بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

شروط الاستحقاق على برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

في حالة الرغبة على حصول الدعم المالي من برنامج الرعاية الاجتماعية يجب أن تتوافر بعض الشروط التالية: